O principal suspeito no caso dos pacotes suspeitos, com engenho explosivos, é Cesar Sayoc, um republicano com um longo antecedente criminal. Já tinha ameaçado fazer algo "pior do que o 11 de Setembro".

Cesar Sayoc tem 56 anos, pesa 98 quilos e mede 1,80. É republicano e, de acordo com o jornal The New York Times, tinha vários autocolantes nas janelas alusivos a comícios do Presidente dos EUA, Donald Trump. Além disso, é o principal suspeito no caso dos pacotes suspeitos, com engenho explosivos, endereçados a figuras ligadas ao Partido Democrata, como Hillary Clinton, Joe Biden e os presidentes norte-americanos Bill Clinton e Barack Obama.



Esta não é a primeira vez que Sayoc, detido esta sexta-feira em Miami, na Flórida, tem problemas com a justiça. O seu historial criminal remonta a 1991, envolvido em casos de furto, posse de droga e acusação de fraude. Em 2002, de acordo com um relatório da polícia de Miami citado pela CNN, foi acusado de ameaças de bomba: através de ofensas escritas, disse que iria detonar uma bomba num edifício público na Flórida e fazer algo "pior do que o 11 de Setembro". Em tribunal declarou-se culpado e cumpriu um ano de liberdade condicional. No total, citando a imprensa local, foi preso oito por roubo, fraude, posse de drogas e violações múltiplas da liberdade condicional. A última vez que esteve preso foi em 2015



Uma prima de Sayoc descreveu-o à NBC como uma pessoa "simpática" e "caridosa". Outro primo disse que ele tinha problemas com esteróides, vivia na sua carrinha e que era um stripper masculino em busca de voltar a ser wrestler.

A detenção feita pelo FBI ocorreu em Miami, na Florida, local de onde são os remetentes de grande parte dos (até agora) 13 engenhos explosivos encontrados esta semana. Nos últimos dias, vários pacotes suspeitos, todos potencialmente armadilhados, foram endereçados a políticos democratas e a várias personalidades críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo George Soros. O FBI está também a investigar o envio de pacotes suspeitos ao antigo vice-presidente Joe Biden, ao actor norte-americano Robert de Niro e ao ex-Procurador-geral Eric Holder.



Elementos das forças de segurança disseram à agência norte-americana APque os dispositivos encontrados dentro dos pacotes, que estavam equipados com uma espécie de cronómetro e baterias, não tinham sido preparados para explodir quando as encomendas fossem abertas.