Kamala Harris e Tom Steyer seriam os novos destinatários dos possíveis engenhos. Autoridades detiveram suspeito, esta sexta-feira, em Miami.

As autoridades norte-americanas estão a investigar mais dois pacotes suspeitos enviados que foram interceptados esta sexta-feira. Segundo os media, os destinatários seriam a senadora democrata Kamala Harris e o bilionário Tom Steyer. Fontes federais revelaram que os pacotes suspeitos são idênticos aos outro 12 já detectados. O possível autor foi preso esta sexta-feira.



Kamala Harris é senadora democrata pelo estado da Califórnia, crítica de Trump e considerada um dos nomes mais fortes do partido na actualidade. Steyer tem ligação política aos democratas e fez um donatido de dois milhões de dólares ao candidato a governador da Florida Andrew Gillum.



O suspeito detido, esta sexta-feira, foi identificada como Cesar Sayoc, um homem de 56 anos que terá antecedentes criminais. A estação norte-americana NBC, que cita fontes das forças de segurança dos Estados Unidos, explicou que o processo de identificação foi feito com recurso a amostras de ADN.



As televisões norte-americanas têm mostrado as imagens de agentes policiais junto a uma carrinha branca, com as janelas decoradas com vários autocolantes, nomeadamente da bandeira dos Estados Unidos, imagens do presidente dos EUA, Donald Trump, e da candidata democrata derrotada nas eleições de 2016, Hillary Clinton. Esta última é uma das que tem um alvo desenhado na cara.



Nos últimos dias, vários pacotes suspeitos, todos potencialmente armadilhados, foram endereçados a políticos democratas e a várias personalidades críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-Presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo George Soros.



O FBI está também a investigar o envio de pacotes suspeitos ao antigo vice-Presidente Joe Biden, ao actor norte-americano Robert de Niro e ao ex-Procurador-geral Eric Holder.



A estação norte-americana de informação CNN também foi visada nesta vaga de encomendas suspeitas. O pacote da CNN, enviado para as instalações do canal em Nova Iorque, continha um engenho explosivo e estava endereçado ao ex-diretor da CIA (serviços secretos) John Brennan, um reconhecido crítico da administração Trump e um colaborador frequente da estação.



Os dois últimos pacotes identificados, esta sexta-feira, visavam o senador democrata do Estado de New Jersey Cory Booker e o antigo director dos serviços de informações dos Estados Unidos, James Clapper.



Estes incidentes estão a acontecer a cerca de duas semanas da realização das eleições intercalares norte-americanas, agendadas para 6 de Novembro e que vão determinar a futura composição do Congresso.



Com Lusa