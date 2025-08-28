Sábado – Pense por si

Manifestantes atiram pedras a caravana de campanha do presidente argentino em Buenos Aires

A caravana de campanha do presidente argentino, Javier Milei, foi atacada com pedras, na quarta-feira, quando atravessava a província de Buenos Aires, berço do principal movimento de oposição de esquerda do país.

