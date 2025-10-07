Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025 às 16:49Associated Press

Presidente argentino em modo estrela de rock durante apresentação do seu livro em estádio de Buenos Aires

O presidente da Argentina, Javier Milei, apresentou-se como uma estrela de rock no lançamento do seu livro “A Construção do Milagre”, esta segunda-feira, num estádio de Buenos Aires.

