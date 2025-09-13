Sábado – Pense por si

13 de setembro de 2025

Funcionários de hospital pediátrico em Buenos Aires em greve contra cortes orçamentais

Os trabalhadores do Hospital Pediátrico Garrahan iniciaram, esta sexta-feira, uma greve até domingo em protesto contra os cortes orçamentais decididos pelo presidente argentino, Javier Milei, que afetam hospitais públicos, universidades e governos regionais.

