Rússia corta fornecimento de petróleo a oleoduto polaco

"O abastecimento através do oleoduto de Druzhba para a Polónia foi interrompido a partir do lado russo", o anúncio foi feito pela petrolífera polaca num comunicado de imprensa enviado à AFP.





Esta suspensão ocorreu como uma resposta ao último pacote de sanções aprovado pela União Europa para atingir a economia russa e as empresas iranianas acusadas de apoiar a invasão à Ucrânia.A Orlen considera estar "totalmente preparada" para a situação e garantiu que os envios para as refinarias estão garantidos pelo petróleo que chega via marítima pelo que o serviço prestado aos clientes polacos não será afetado.Estes fornecimentos russos correspondem a aproximadamente 10% do total de petróleo que a Orlen processa, desde o início da guerra, segundo informou a própria petrolífera polaca. Em 2015 a Rússia era responsável por praticamente 100% do abastecimento