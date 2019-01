É nisso que o Partido Socialista de Nicolas Maduro acredita, de acordo com declarações prestadas por um responsável. Complexo tem vários pisos subterrâneos.

O governo venezuelano acredita que Juan Guaido, o presidente do Congresso da Venezuela que se autoproclamou presidente do país, está escondido na embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. De acordo com a Bloomberg, um membro da cúpula do Partido Socialista de Maduro ameaçou cortar a eletricidade ao complexo diplomático, que fica no topo de uma colina em Caracas.



Diosdado Cabello, que lidera a Assembleia Constituinte composta por apoiantes de Nicolas Maduro, insinuou que Guaido se encontra na embaixada sem ter apresentado provas. "Eles dizem que não reconhecem Nicolas. Ok. Talvez a eletricidade seja cortada naquele bairro, ou a gasolina não chegue. Se não houver relações diplomáticas, não há problema", afirmou no seu programa na televisão estatal.



Nicolas Maduro exigiu que os membros da embaixada dos EUA na Venezuela saiam dentro de 72 horas do país. Mike Pompeo, o Secretário de Estado dos EUA, disse que os norte-americanos não reconhecem a sua autoridade e que por isso, não tirarão ninguém de Caracas. "Os Estados Unidos tomarão ações apropriadas para responsabilizar quem colocar em perigo a segurança da nossa representação e do nosso staff", prometeu.



Desde 2010 que não há embaixador dos EUA em Caracas, nem um venezuelano nos EUA. Quem se encontra na embaixada é James Story, que age como responsável dos assuntos norte-americanos. A embaixada está protegida por cercas e tem vários pisos subterrâneos, podendo transformar-se num bunker se possível.