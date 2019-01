AnónimoHá 1 hora

esta no sitio certo. fala fala fala mas nada faz . um puro corta fitas. sempre foi assim e sempre sera. engenheiro, ms contas nao e com ele. pergunto-me como e que conseguiu chegar aqui. amiguismo, influencias, pagamento de promessas. o especialista do NIM. Nem sim nem nao. Inocuo. Este vai ter nome de rua por nada ter feito de palpavel. So por ter sido um estropicio do sistema