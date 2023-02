Estados Unidos abateram 'objeto a grande altitude' sobre o Alasca

Vai ser agora iniciada "uma operação de recuperação dos destroços" para que as autoridades consigam apurar mais pormenores sobre as origens do objeto.

Os Estados Unidos abateram esta sexta-feira um "objeto a grande altitude" que se encontrava a sobrevoar o estado do Alasca, a informação foi avançada por John Kirby, membro do Conselho de Segurança Nacional.







REUTERS/Jonathan Ernst

Segundo o mesmo "o objeto estava a voar a uma altitude de 40 mil pés e representava uma ameaça à segurança do tráfego aéreo civil. Por prudência, e por recomendação do Pentágono, o presidente Biden instruiu as forças aramadas a derrubar o objeto". Depois de abatido o objeto caiu sobre as águas territoriais dos Estados Unidos, que se encontram congeladas.John Kirby afirmou ainda que o objeto estava a ser observado pelo Departamento de Defesa há cerca de 24 horas e que a operação foi efetuada por "caças afetos ao Comando Norte dos Estados Unidos".Neste momento "objeto é a melhor descrição" existente. O Conselho de Segurança Nacional avança ainda: "Não sabemos a que pertence, se é propriedade do Estados ou de empresas ou se é propriedade privada. Simplesmente não sabemos", também não existem informações sobre a "finalidade declarada" do mesmo.Vai ser agora iniciada "uma operação de recuperação dos destroços" para que as autoridades consigam apurar mais pormenores sobre as origens do objeto.