Mohammad Eslami: “Vender drones à Rússia aumenta a reputação do Irão”

Investigador iraniano da Universidade do Minho, com pesquisa desenvolvida na área nuclear e militar do seu país, falou à SÁBADO sobre a nova vertente dos drones e o que ganha o regime com o envolvimento na guerra da Ucrânia.

Mohammad Eslami é investigador no Centro de Investigação em Ciência Política, da Universidade do Minho, de onde falou com a SÁBADO a propósito de um artigo publicado no Journal for Peace and Nuclear Disarmament intitulado “O fornecimento de drones do Irão à Rússia e a mudança na dinâmica da guerra na Ucrânia”. Eslami é investigador especializado no programa nuclear e na indústria de mísseis balísticos e drones do Irão e foi sobre isso que falou com a SÁBADO, preferindo que não abordássemos assuntos relacionados com a convulsão social que o seu país atravessa.