Eric Zemmour: O Trump francês?

Eric Zemmour. É o nome que tem dominado o tempo de antena político em França. Se é verdade que as eleições presidenciais estão apenas marcadas para abril de 2022 e nem todos os candidatos estão escolhidos, também é verdade que o jornalista e analista político tem visto o seu nome ganhar força entre os eleitores conservadores.



Na semana passada uma sondagem - a Harris Interactive -, já lhe dava vantagem sobre a bem conhecida e já veterana das lides políticas Marine Le Pen. A sondagem dá 17% de intenções de voto para Zemmour e 15% para Le Pen. O atual presidente Emmanuel Macron continua a ser preferido: 24% das intenções de voto.



E não é só graças a este resultado surpreendente que o jornalista e apresentador de TV se tem mantido no centro da atenção mediática. As suas opiniões também têm dado um grande contributo. Zemmour é uma figura polémica com uma retórica inflamatória em relação à imigração e ao Islão. Para os seus apoiantes, porém, é uma lufada de ar fresco numa sociedade presa ao politicamente correto.