Candidato de extrema-direita Éric Zemmour agredido durante comício em França

Éric Zemmour, um dos candidatos da extrema-direita às eleições presidenciais francesas, foi agredido enquanto se encaminhava para o palco durante um comício este domingo, 5 de dezembro. De acordo com o jornal Le Monde, ficará nove dias em repouso. Foi brevemente agarrado pelo pescoço por um homem. O agressor foi derrubado pelos seguranças e colocado sob custódia policial.



O comício do partido Reconquista (cujo nome foi anunciado por Zemmour no evento) ficou marcado por confrontos entre manifestantes antiracismo e apoiantes do candidato, em que até cadeiras foram atiradas. Cinco manifestantes antiracismo ficaram feridos.



"Se eu vencer esta eleição, não será outra rotação do poder mas uma reconquista do melhor país do mundo", afirmou Zemmour, no discurso que durou cerca de hora e meia. A organização avançou que 15 mil pessoas se encontravam no comício, mas a Reuters contou cerca de 10 mil.



Antes do comício, vários manifestantes anti-Zemmour foram detidos pela polícia.