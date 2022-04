Vincent Bresson: “É a primeira vez que um candidato tenta modificar a verdade na Internet”

Durante quase cinco meses, Vincent Bresson ingressou nas fileiras da campanha de um dos candidatos da extrema-direita francesa, um comentador mais radical que Marine Le Pen. Falamos de Éric Zemmour, que conseguiu o feito de, sem partido político nem financiamento, conquistar uma legião de seguidores que o apelidam de “Z”. Zemmour está na corrida às eleições presidenciais francesas – que acontecem dia 10 de abril – e as sondagens dizem que poderá ir a uma segunda volta, com cerca de 10% dos votos. O jornalista Vincent Bresson quis perceber como é que um candidato conservador nos costumes e que defende posições racistas tem tanto sucesso. Descobriu que a resposta pode estar nas redes sociais e na Wikipédia. Para quem não o conhece, Zemmour pode parecer um político tão extremista como Le Pen, mas Éric é muito mais “incendiário”. Defende que o grande problema do país é a emigração e diz coisas como “a maioria dos traficantes são negros e árabes” – o comentador de televisão defende que os empregadores têm o direito de recusar árabes ou negros e já comparou o islamismo ao nazismo. Disse até, numa entrevista, que se for eleito vai proibir que um francês dê o nome de Mohamed a um filho.