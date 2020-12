Equipa da OMS vai à origem da pandemia sem supervisão da China

Um ano depois do início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está a preparar-se para enviar uma equipa de investigadores com a missão de investigar a origem do vírus da Covid-19. A missão inclui uma visita à cidade chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da doença - e sem a supervisão da China.



Relacionado China volta a sugerir que Covid-19 chegou a Wuhan em comida congelada Está a China a tentar evitar ser a origem da pandemia?



Os primeiros casos divulgados pela China à OMS foram em dezembro do ano passado, precisamente na cidade chinesa, mas Pequim tem vindo a montar a sua tese para provar que o vírus da Covid-19 já circulava antes noutros países e que chegou à China em produtos congelados.



A data de chegada a Wuhan ainda não é conhecida mas deverá acontecer na primeira semana de janeiro. "Não temos ainda uma data de partida porque estamos a trabalhar na logística de voos e permissões. Esperamos que a equipa parta na primeira semana de janeiro e haverá períodos de quarentena", adiantou Ryan.



A missão está a ser planeada com peritos chineses e de outros países desde agosto, e na missão estarão 10 investigadores de "renome internacional" de Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietname, Alemanha, Estados Unidos, Qatar e Japão, mas que não serão "supervisionados por responsáveis" chineses.









China tenta evitar ser a origem da pandemia

Enquanto a OMS se prepara para enviar a equipa de investigadores a Wuhan, a China adotou uma nova narrativa de que o vírus já circulava no estrangeiro quando foi identificado pela primeira vez, em Wuhan, no final do ano passado.



Em vários meios estatais nas últimas semanas, a China referiu a presença de coronavírus em embalagens importadas de comida congelada. Para defender esta tese, Pequim cita estudos científicos que apontam que o novo coronavírus já circulava na Europa antes do que se pensava, como prova de que a China pode não ser a origem da pandemia.



Numa investigação no início deste mês, o Global Times, jornal oficial da República Popular da China, expõs a ideia de que o novo coronavírus ter sido importado até ao mercado vivo de Huanan no ano passado "não pode ser excluída", apesar de admitir não existirem provas que suportem esta tese.



A teoria tem sido exposta pelo governo chinês desde outubro, altura em que responsáveis da Organização Mundial de Saúde se juntaram a peritos chineses para discutir os planos para uma deslocação com o intuito de investigar a origem da pandemia da Covid-19.



A teoria em volta de comida congelada importada de outros países foi levantada pelo Centro Chinês para a Prevenção e Controlo de Doenças, a 17 de outubro, que detetou e isolou coronavírus vivo a partir de uma amostra congelada de bacalhau vindo encontrado num surto na cidade de Qingdao - alegadamente confirmando a ideia de que o vírus da Covid-19 sobrevive em condições especiais de armazenamento.



Desde então, a China tem vindo a alimentar notícias do novo coronavírus em embalagens importadas de vários países, desde a Austrália à Alemanha, passando pelo Brasil, o Canadá ou Espanha.



De acordo com o Global Times, o mercado de Huanan, em Wuhan, costumava vender marisco e carne vindos de Brasil e Alemanha até 2019. Antes desse ano, o mercado tem nos seus registos bifes da Austrália, cerejas do Chile e marisco do Equador, além de carne importada de Brasil, Espanha e Canadá.



E esta tese não é nova no Global Times, que também promoveu a hipótese de que a covid-19 teve origem fora da China nas últimas semanas. "Quando e onde começou o vírus a circular? Seguir o vírus não pode responde a todas as questões, mas é possível que o vírus tivesse coexistido em múltiplos lugares antes de ser identificado em Wuhan", defendeu o antigo diretor do Centro para o Controlo de Doenças da China e epidemiologista Zeng Guang, a esta publicação.

No início do mês, o centro de prevenção de doenças de Wuhan detetou o vírus da Covid-19 em carne importada de Brasil e Uruguai. Só em novembro, pelo menos 25 encomendas de produtos congelados acusaram positivo para o novo coronavírus em inspeções realizadas pela China.

O ministro dos negócios estrangeiros, Wang Yi, também já disse que não é claro que o vírus tenha tido origem na China. E o seu ministério defendeu que a origem do vírus é uma questão científica, repreendendo a atitude de países como os EUA e a Austrália, que apontavam a China como fonte da pandemia. Este jogo de culpa política terá levado a que detalhes essenciais da investigação feita pela China não tivessem sido divulgados, aponta Linfa Wang, virologista da faculdade de Medicina da Duke-National University de Singapura, à Nature, e que fez parte da equipa da OMS que investigou o surto de SARS em 2002.