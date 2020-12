EUA são o primeiro país a autorizar vacina à Covid-19 da Moderna

A vacina para o novo coronavírus da Moderna tornou-se esta sexta-feira a segunda a receber a autorização para o seu "uso condicional" nos EUA por parte da Food and Drug Administration (FDA), o regulador norte-americano.Os Estados Unidos esperam assim que milhões de doses da vacina da Moderna comecem agora a ser distribuídos, após o processo de vacinação ter começado esta semana no país. Depois de profissionais de saúde, os próximos grupos prioritários a receber a vacina são idosos residentes em lares. O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças norte-americano definirá depois quais são os grupos prioritários seguintes a receberem a vacina.

"Com duas vacinas disponíveis para a prevenção da covid-19, a FDA deu outro passo crucial na luta contra esta pandemia que está a causar um elevado número diário de hospitalizações e mortes nos Estados Unidos", disse, em comunicado, o diretor da agência, Stephen Hahn.

O responsável garantiu que as duas vacinas, apesar da "acelerada autorização", "cumprem os rigorosos padrões de segurança, eficácia e qualidade de fabrico necessários para garantir a autorização de uso de emergência que o povo norte-americano espera da FDA".

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a aprovação e a distribuição imediata da vacina contra a covid-19 da Moderna, numa mensagem difundida na rede social Twitter, sem que a FDA tivesse ainda confirmado a decisão.





O anúncio da FDA chega um dia depois da luz verde dada por um painel independente de especialistas, que apoiaram o uso da vacina da Moderna, uma semana depois do 'OK' dado à vacina desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech.

Neste momento, já milhares de profissionais de saúde receberam a primeira dose de vacina da Pfizer e as injeções da vacina da Moderna deverão começar já nos próximos dias em maiores de 18 anos.



A vantagem da vacina da Moderna, além de ser uma segunda autorização, é a sua conservação ser possível a temperaturas mais altas, próximas da temperatura ambiente. Isso permitirá que a vacina da Moderna seja usada em meios mais remotos, como hospitais rurais. Esta precisa de ser armazenada e distribuída congelada, mas não necessita das temperaturas ultra-frias da vacina da Pfizer.