Itália com confinamento quase total durante Natal e Ano Novo

O Governo italiano aprovou hoje um confinamento quase total em todo o país durante o período das festividades para evitar a propagação do vírus, que provoca a covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

"A situação continua difícil, também em toda a Europa e o vírus continua a circular. Deixa-se dobrar, mas não derrotar. Temos de intervir e asseguro-vos que não é uma decisão fácil. Foi por isso que adotámos um novo decreto equilibrado", afirmou o chefe de Estado em conferência de imprensa.

De acordo com as novas regras, o confinamento quase total é decretado nas datas mais importantes das festividades, nomeadamente nos feriados e nas suas vésperas, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, enquanto nos dias úteis as medidas serão um pouco aligeiradas, adianta a agência espanhola Efe.

A Itália contabilizou 17.992 novos casos de covid-19, com a taxa de positividade em alta, e 674 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais.

Desde o início da pandemia, a Itália contabiliza 1.921.778 casos do novo coronavírus, a que estão associadas 64.894 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.