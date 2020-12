Wuhan pode ter tido 10 vezes mais casos de covid-19 do que os divulgados

valor quase dez vezes superior ao número oficial de casos confirmados pelas autoridades da China.

de outras cidades na província de Hubei e nas províncias de Guangdong, Jiangsu, Sichuan e Liaoning, foi estimar as taxas de infeção. Os resultados revelaram uma taxa de prevalência de anticorpos de 4,43% entre os residentes de Wuhan: esta percentagem da população terá estado, em algum momento, em contacto com o vírus e acabou por desenvolver anticorpos.



O estudo sugere, assim, que até 500 mil residentes da cidade com cerca de 11 milhões de habitantes podem ter sido infetados. Os números são quase dez vezes superiores aos 50.354 casos de covid-19 oficialmente confirmados.



Relativamente a outras cidades da província de Hubei, a taxa é significativamente mais alta. Noutras cidades apenas 0,44% dos residentes tinham anticorpos contra o novo coronavírus, revela o CDC.

Em Wuhan, a cidade chinesa onde em dezembro do ano passado o primeiro caso de covid-19 foi reportado, cerca de meio milhão de pessoas pode ter estado infetada, umOs resultados são de um estudo sobre anticorpos ao novo coronavírus doO objetivo do estudo, que teve como base uma amostra de 34 mil habitantes de Wuhan eNas demais áreas analisadas, onde foram realizados testes junto de 12 mil pessoas, apenas em duas regiões foram detetados anticorpos."Os resultados do estudo mostram que a população do nosso país tem uma baixa taxa de prevalência, indicando que o controlo da epidemia, com Wuhan como o principal campo de batalha, foi bem sucedido e preveniu efetivamente a propagação em grande escala da epidemia", afirmaram os responsáveis pelo estudo, escreve o Guardian