A porta do mundo das mulheres que apoiam o candidato a presidente do Brasil Jair Bolsonaro, de extrema-direita, "abriu-se" com facilidade inesperada. O voto feminino é o mais disputado pelos que lutam para substituir Michel Temer no Palácio Planalto – as mulheres representam 52% do eleitorado, segundo dados da Justiça Eleitoral – e as redes sociais tornaram-se verdadeiras trincheiras. Foi nas páginas do Facebook, principalmente, que se organizaram manifestações contra o candidato do PSL; é na mesma rede social que mais de 1,8 milhões de mulheres (números de quinta-feira, 4 de Outubro) se unem para defender o "capitão Bolsonaro". E quem encontra o grupo "Mulheres com Bolsonaro #17" não está à distância de um click para se juntar às "companheiras de luta". Ou não devia estar.

Além de ter oito regras para uma sã convivência a respeitar, quem tenta entrar no grupo privado de Facebook deve responder a três perguntas – que serão analisadas para admissão: Quem é o candidato apoiado? Qual a vertente política? O que pensa do feminismo? A SÁBADO fechou a caixa de perguntas sem nada responder e, minutos depois, já lia publicações de fiéis defensoras do polémico candidato, cujas ideias machistas, misóginas e extremistas têm dividido o eleitorado.





A pergunta sobre o feminismo tem continuação na descrição do movimento. "Grupo feito pra mulheres de fibra e coragem que não precisam do feminismo e defendem o Capitão Bolsonaro pra presidente do Brasil!!!", pode ler-se. É uma resposta ao movimento que tem sido o maior grupo opositor do capitão na reforma e que reúne gente dos mais variados quadrantes, incluindo inúmeras figuras públicas brasileiras – grande parte mulheres. Encontrar apoiantes assumidos de Bolsonaro não é fácil, mas do sexo feminino ainda menos.



Quem são as apoiantes do capitão?

A actriz Regina Duarte parece ser um dos poucos casos, e ainda assim o apoio não foi feito de forma directa. Assumidamente anti-petista (ou seja, opositora do Partido dos Trabalhadores, cujo candidato, Fernando Haddad, é o principal oponente de Bolsonaro), a actriz não se coibiu de criticar o movimento #EleNão, que colocou milhões de pessoas nas ruas contra a possível eleição de Bolsonaro, no último dia de Setembro. Domingo, Regina deixou uma publicação na sua página oficial do Instragram em que dava a entender que tinha participado nas manifestações a favor de Jair. "Hoje pela manhã, antes da chuva, foi domingão paulista com parque, manifestação e chuva forte", escreveu. Dias antes, deixara uma "bicada" clara às apoiantes do movimento anti-Bolsonaro. "As ‘ele não’ não revelam qual é o ‘ele sim’ delas".

O movimento #EleNão foi ganhando peso e apoiantes com o desenrolar da campanha – e conforme Bolsonaro foi acumulando frases polémicas e mediáticas. "Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada, saiu uma mulher", disse o capitão, que também já admitiu que preferia que um filho morresse num acidente a que fosse gay ou que "coro", isto é, uma sova de cinto, mudaria o comportamento "meio gayzinho" de um jovem. Outra das afirmações mais polémicas surgiu num debate com a deputada federal Maria do Rosário, que o tinha acusado de ser "estuprador". "Ela não merece [ser estuprada] porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu género, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse não iria estuprar porque não merece", disse sobre a deputada. O capitão defendeu ainda a tortura, disse que os corruptos deviam ser fuzilados, que não pagaria o mesmo às mulheres que aos homens porque elas engravidam e que os quilombos [descendentes de escravos africanos no Brasil?????] não deviam procriar.

A onda de indignação causada pelas posições de Bolsonaro teve consequências internacionais – as manifestações #EleNão realizaram-se um pouco por todo o mundo. Mas, em "casa", as mulheres conservadoras, mães, defensoras da família tradicional estão do seu lado. A imprensa brasileira diz que muitas foram também vítimas de violência e revêem-se nas propostas de castração química ou nas alterações à lei de porte de armas. A estas, juntam-se alguns cidadãos negros, homossexuais e outros elementos dos grupos atacados pelo candidato do PSL. Liga-os, segundo as posições publicadas, a luta contra a corrupção associada ao PT, devido ao caso Lava Jato, que levou à detenção de vários políticos, incluindo o antigo presidente, Lula da Silva.

O novo, a união, as fake news e a "mesmice"

Nas publicações deixadas no grupo privado, as mulheres procuram mostrar a sua independência enquanto eleitoras – não estando a mando de nenhum homem -, deixam frases religiosas, mensagens de apoio e até conselhos para votar dentro da legalidade. Dizem ser professoras, médicas, domésticas e administrativas e assumem estar contra os "esquerdopatas". Acreditam também que serão elas a decidir quem vence a eleição: o homem a quem chamam "mito" e "messias". "É o clamor de uma nação honesta trabalhadora e acima de tudo temente a Deus. Vamos nos unir e ganhar no 1° turno. Precisamos de governantes que nos represente. Temos Fé, temos Deus, temos tudo!!!!!!!!", escreve uma das participantes no grupo numa publicação com um vídeo do candidato de extrema-direita.



"Voto em Bolsonaro porque vejo nele algo que nunca tinha visto antes, o desespero das pessoas buscando pelo novo, por que estão cansadas de serem enganadas. Então, vejo nele o novo", explicou à SÁBADO o youtuber Juninho de Melo, 23 anos, cujos vídeos são partilhados no grupo. Gay assumido – um dos grupos questionados por Bolsonaro -, fez um vídeo onde assumiu o apoio ao capitão. Foi o único contacto feito pela SÁBADO junto de apoiantes do candidato do PSL que obteve resposta. Acredita que é "preciso alguém que coloque o Brasil na ordem e seja mais transparente": "chega de mesmices", acrescenta, referindo-se aos erros cometidos pelo PT, tal como também refere no vídeo que se tornou viral. É por isso que diz que vota por si, "pela família, pelos amigos e por todos os cidadãos de bem".

Juninho apela aos heterossexuais que pensem por todos os brasileiros, como ele também faz. Por isso, não dá crédito às declarações de Bolsonaro que são vistas como homofóbicas. "Ele [Bolsonaro] pensa em todos, por que além de termos nossa condição sexual, somos cidadãos como todos e merecemos respeito, como todos merecem", assegurou o youtuber, para quem o candidato não tem nada contra os LGBTS, mas antes condena atitudes. Em causa, está o chamado "kit gay", como foi pejorativamente chamado pelos conservadores, que pretendia formar educadores para tratar questões relacionadas com o género e a sexualidade nas escolas. "Eu também sou contra, acho um absurdo", garantiu o jovem brasileiro de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, à SÁBADO. A mesma defesa surge quando é questionado sobre os ataques de Bolsonaro ao eleitorado feminino: "Não podemos acreditar em tudo que vemos, devemos pesquisar ir além de publicações. Não tem como [ostracizar o voto feminino], hoje as mulheres são a maioria, ele não iria contra".



Relacionado Jair Bolsonaro, o candidato que assusta o Brasil Dicionário para (não) perceber as eleições no Brasil Olha aí o Lula B: é o Haddad, cara! Bolsonaro



Crente que será possível eleger o candidato do PSL na primeira volta – "ele é o melhor "-, Juninho sabe o que espera do que sonha que seja o próximo presidente do Brasil. "Que ele olhe pela segurança, saúde e educação, que ele possa colocar o país no trilho. É difícil em pouco tempo, mas tenho esperança", assumiu, confessando também que está a "receber o apoio de muita gente" desde que assumiu o seu sentido de voto.

E ainda que o Brasil pareça dividido como nunca, Juninho não teme. "É natural e democrático" existir quem não concorde, mas "o grito de socorro é geral" e leva a que "todos se unam" em torno de Bolsonaro. Ou #EleSim, como gritam as apoiantes.