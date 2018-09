Dicionário para (não) perceber as eleições no Brasil

Capa n.º 752

Lula da Silva vai assistir na prisão à primeira volta das presidenciais, no dia 7, com a expectativa de que o seu "suplente", Fernando Haddad, trave a "maré Bolsonaro".Um Donald Trump brasileiro? A comparação é fácil, mas tem limitações. Trump, convém lembrar, tomou de assalto o Partido Republicano e foi eleito pelos trabalhadores braçais de uma América em ruínas, que a esquerda progressista abandonou. Bolsonaro tem um pequeno partido (o Partido Social Liberal), com pouco dinheiro e insignificante exposição televisiva. Para compensar, a presença nas redes sociais é esmagadora.Mas não é um outsider. Em rigor, Bolsonaro é um insider com três décadas de vida pública, ainda que habitando o "baixo clero" do Congresso, onde cumpre o seu sétimo mandato como deputado federal.Além disso, os eleitores bolsonaristas não estão entre os pobres e pobremente escolarizados. Estão entre as classes médias e altas, com escolaridade ao mesmo nível. Pormenor importante: os jovens, que nasceram depois da ditadura, também estão com ele. Mesmo quando ele hesita, ou se nega, em falar de 1964 como um golpe antidemocrático.Pode ganhar? O "primeiro turno", com certeza. No segundo, se o adversário for Fernando Haddad do PT [ver HADDAD, FERNANDO], também existe a possibilidade real de o capitão do exército chegar ao Palácio do Planalto.Como democrata liberal, esse cenário provoca-me um arrepio pela espinha abaixo: o meu problema com o chamado "populismo" começa quando a eleição acaba, ou seja, quando o populista eleito pode finalmente deitar as mãos às instituições independentes que suportam uma democracia liberal.Leia o resto, e conheça as entradas neste diccionário das presidenciais brasileiras assinado por João pereira Coutinho, na ediçãoda, nas bancas a partir de 27 de Setembro.