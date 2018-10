Lulista leal, mas diferente

O cargo de ministro deu a Haddad a primeira aproximação real a Lula, em quem tinha sempre votado nas presidenciais (menos em 1982), mas sempre "sem nenhuma convicção". Haddad não cresceu de pequeno nas fileiras do partido e chegou tarde à política - rendeu-se ao lulismo no contacto directo com o Presidente. A lealdade, pelo meio das muitas peripécias do Mensalão, gerou uma proximidade que nunca se perdeu. Esteve com Lula no último acto público antes de este se entregar às autoridades, e na prisão de Curitiba dois dias antes do anúncio do seu nome como número dois. E coordenou o programa do PT para a presidência. Mas a aliança total junta dois mundos diferentes: Lula era um operário forjado no activismo, Haddad é um intelectual socialista que criticou o estalinismo, o trotskismo e até alguns "petistas". É dado como um moderado, e, escreveu o El País Brasil, com ele "passa-se do PT grito ao da reflexão".

A cabeça de Haddad

O que pensa o quase-candidato

Lava Jato. Diz que a corrupção aconteceu porque o PT "subestimou o carácter patrimonialista do Estado", em que poder político e económico "se sentam a uma mesa redonda"

Dilma e Lula. O impeachment "foi golpe" e a prisão de Lula uma tentativa de o afastar

Costumes. É contra o aborto, mas defende os direitos LGBT e o casamento civil homossexual. Como ministro, promoveu o kit gay, contra a homofobia, para distribuição nas escolas. A polémica levou a que fosse cancelado O libanês dos tecidos

Haddad diz que não é religioso, mas identifica-se como cristão ortodoxo e costuma trazer consigo a foto do avô Cury Habib Haddad, que depois de enviuvar se tornou padre ortodoxo no Líbano. Khalil, o pai, foi para São Paulo com 24 anos e criou a loja de tecidos onde o filho sempre o ajudou e cujo futuro decidiu. Khalil prosperou - Fernando estudou em escolas privadas -, mas acabou por perder tudo, a casa inclusive, por ter assinado sem perceber um contrato absurdo. O filho talvez fosse para Engenharia, mas naquele drama achou que tinha mesmo de ir para Direito. Mas tinha interesses variados: viria a tirar um mestrado em Economia, a doutorar-se em Filosofia e a ser professor de Teoria Política Contemporânea na Universidade de São Paulo. No terceiro ano da faculdade, juntou-se ao activismo estudantil, no Centro Académico XI de Agosto, mas só chegaria à política em 2001, por convite de um economista, também libanês, seu amigo, que foi para secretário da Educação no executivo do PT na prefeitura de São Paulo. Dois anos mais tarde, chegaria a Brasília, ainda como assessor, no Ministério das Finanças, e passaria para número dois do Ministério da Educação, acabando por herdar a pasta. Fez dois mandatos, com Lula e com Dilma Rousseff, mas só se tornou mais conhecido como candidato, e depois prefeito, de São Paulo, a maior cidade do país: foi a primeira vez que foi a votos e a falta de treino e jeito gerou a alcunha de "poste". Terá agora um teste maior, mas já percorreu mais caminho.



Haddad escapou aos escândalos de corrupção, embora seja visado num processo por alegadas irregularidades eleitorais na campanha de 2012. É tranquilo, mas como quase todo o PT, muito crítico do tratamento que recebe da imprensa brasileira - que ignorou os seus esforços na educação e criticou e contestou várias opções do seu mandato em São Paulo.

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, próximo e advogado de Lula, nunca escondeu ambição. Quando em 2003 saiu de subsecretário das Finanças na Câmara de São Paulo e Lula, na mesma altura, foi pela primeira vez eleito Presidente da República, sofreu: "Foi uma frustração enorme quando ninguém me convidou para o governo. Passei Janeiro num estado de dar dó: não saía do lado do telefone", confessou em 2011 à revista Piauí. Não tocou.Agora é diferente: o desconhecido subsecretário municipal de outrora era já a escolha mais previsível para ser o número 2 de Lula da Silva na candidatura à presidência da República. No dia 30 de Julho último, Fernando Haddad declarava: "Nós nunca discutimos internamente um cenário sem o Lula." Uma semana depois era confirmado como candidato a vice. É muito mais do que um número 2: é o provável número 1, caso Lula seja legalmente impedido de se candidatar por ter já sido condenado na justiça - assim o dita a lei da chamada "ficha limpa". É Haddad o plano B do PT - embora naturalmente o PT continue a negar ter um plano B.No dia 17 de Setembro, data para o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciar, pode passar a plano A. O problema é que as sondagens indicam que o PT ganha com Lula, mas nunca sem ele - pelo menos na primeira volta, a 7 de Outubro. Mas Haddad não se acanha perante dificuldades - caso contrário teria optado por ficar na carreira académica de onde veio. Também à Piauí contou o episódio de como chegou a ministro da Educação no meio do Mensalão, o primeiro escândalo de corrupção a afectar o PT, com camiões de mudanças a rondar os ministérios em Brasília. Disse-lhe a mãe: "Meu filho, vai aceitar ser ministro com o governo nessas circunstâncias?" Ele foi cândido: "Mãe, se não fossem essas circunstâncias, nunca me ofereceriam o ministério." Agora, se for candidato, é porque as circunstâncias de Lula o ditarão. Para já, será ele a fazer debates e comícios: Lula não pode.