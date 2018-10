Flávio Bolsonaro, um dos filhos do candidato presidencial Jair Bolsonaro, partilhou na sua conta de Twitter um vídeo de um eleitor onde é possível ver uma das urnas electrónicas usadas para as eleições deste domingo no Brasil com problemas. No vídeo, a máquina parece favorecer o candidato do PT Fernando Haddad.





Há mais vídeos de outras urnas com problemas a circular nas redes sociais, o que estão a levar alguns eleitores a questionar a validade das máquinas e das eleições. "Várias urnas eletrônicas no Brasil estão sendo fraudadas vamos ficar atentos", escreveu um eleitor brasileiro no Facebook.





Está acontecendo diante de nossos olhos. Aperta a tecla "1" para presidente e aprece o indicado do presidiário! Quem souber onde aconteceu isso, favor me enviar zona e seção. @TSEjusbr pic.twitter.com/qKB82lpSUu — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 7 de outubro de 2018