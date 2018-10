Em época de eleições, Lula da Silva voltou a escrever uma carta aos cidadãos brasileiros: a partir da prisão, reforça o seu apoio a Fernando Haddad e apela ao voto no candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), associando-o ao sucesso que considera que a sua presidência teve em várias esferas da sociedade brasileira.

"Governei para todos os brasileiras e brasileiras, olhando com mais atenção para quem mais precisava. A religião foi respeitada. A dignidade humana foi respeitada. A família foi mais do que respeitada: ela foi reforçada e cuidada com especial carinho pelo meu governo", escreveu Lula da Silva. "Nossos adversários dizem que defendem a família. Mas nada ameaça e destrói mais uma família do que o desemprego, a falta do que comer, a falta de condições dignas de moradia. Foi por isso que nós geramos 22 milhões de empregos com carteira assinada, criamos o Bolsa Família e fizemos o Minha Casa, Minha Vida", defendeu.

"No governo Lula as pessoas tinham emprego, tinham salários que subiam acima da inflação. Quando chegava o fim do ano, as mães e os pais trabalhadores recebiam o 13.º salário e podiam comprar presentes para os filhos e viajar de avião com suas famílias. Agora, nossos adversários falam em acabar com o 13.º. Falam mal até daquele dinheirinho extra que o trabalhador recebe quando sai de férias", exemplificou ainda.