Entre os cinco filhos de Jair Bolsonaro, três também se dedicaram à política: Flávio, Eduardo e Carlos. Resta Jair Renan, que para lá pode caminhar, e Laura, que tem só seis anos.

Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado nas eleições brasileiras, mas não o suficiente para evitar a segunda volta. Disputará o Palácio do Planalto com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. No entanto, se ele ainda não chegou ao poder, o mesmo não aconteceu com alguns dos seus quatro filhos. No domingo, Eduardo e Flávio foram eleitos. Carlos não foi a eleições: já é vereador. E Jair Renan ainda não está na política, mas o seu caminho também pode passar por lá.



O filho mais velho é Flávio Bolsonaro. É casado e tem duas filhas. Tirou Direito, tendo-se especializado em políticas públicas.



O agora senador pelo Rio de Janeiro, de 37 anos, já era deputado estatual desde 2003 tendo conseguido três reeleições. Em 2016, avançou com uma candidatura à prefeitura do Rio marcada por uma polémica. A 12 de Abril desse ano, ele e o seu segurança trocaram tiros com dois assaltantes na cidade. Um deles ficou ferido.



Também é célebre a sua zanga com a Netflix. Quando viu as críticas de Dilma à série O Mecanismo, Flávio escreveu no Twitter: "Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a Netflix Brasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro." O serviço de streaming desmentiu essa intenção de forma bem-humorada: "Você está louca, querida." Flávio Bolsonaro não desarmou, revelando uma suposta conversa no WhatsApp sobre a série com a Netflix.



Carlos Nantes Bolsonaro tem 35 anos e foi o mais jovem vereador a ser eleito no Brasil, representando o Rio de Janeiro. Tinha 17 anos quando isso aconteceu. Como? Apesar de a candidatura não ter sido aceite pelo Ministério Público Eleitoral devido à idade, Jair Bolsonaro recorreu e disse que na altura da tomada de posse o filho já teria os 18 anos obrigatórios. O recurso junto do Tribunal Superior Eleitoral foi aceite e Carlos manteve-se na prefeitura.



Eduardo Bolsonaro, de 34 anos, foi reeleito como deputado federal por São Paulo. Tornou-se o deputado federal mais votado da história do Brasil em números absolutos, com 1.751.748 votos. Desde 2014 que Eduardo está no Congresso, onde já foi distinguido como um dos políticos mais importantes nas redes sociais.



Antes da política, Eduardo trabalhou como polícia federal. Em jovem, foi modelo para a agência Elite: "Parei porque, nesse meio, tem uns caras que pediam para eu passar na casa deles para ganhar calça jeans", explicou numa entrevista.



Nunca usou drogas mas admitiu ter bebido muito álcool: "Já tomei porre de bebida." Em 2014, foi criticado por se juntar a uma manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff de arma à cintura, em São Paulo. Justificou dizendo que era polícia federal. "Só ando armado", contou. Em casa, tem um revólver Glock 17 e uma espingarda de calibre 12.



Entre os projectos de lei por ele apresentados, encontra-se o 5358/2016, que pretende criminalizar o comunismo. Eduardo também defende a ilegalização do aborto e, num evento de campanha, já defendeu que "as mulheres de direita são mais bonitas que as da esquerda". "Elas não mostram os peitos nas ruas e nem defecam nas ruas. As mulheres de direita tem mais higiene", afirmou. Numa entrevista, defendeu o corte na máquina do Estado. "Entendemos que o Estado deve ser mínimo, garantindo a segurança do País, e a saúde. Na educação, é possível ser privada, e quem não reunir condições financeiras para pagar, receberia uma bolsa do governo, para escolher a escola ou universidade privada que entender ser melhor", clarificou.



Jair Bolsonaro tem ainda um filho, Jair Renan Bolsonaro. O jovem de 19 anos e está a estudar Direito. Entretanto, em Março de 2017 criou uma página de Facebook em que propaga os seus "ideais e projectos". Até agora, Jair Renan manifestou o desejo de seguir a carreira militar, mas como diz a sua mãe, Ana Cristina Valle, "está no sangue".



Finalmente, a mais nova dos Bolsonaro é Laura, de nove anos.