Contra a masturbação e a favor do homem branco. Eis os Proud Boys de Donald Trump

"Recuem e mantenham-se a postos". Quem é o grupo de extrema direita a quem Donald Trump deixou este apelo no debate com o seu adversário nas eleições americanas, Joe Biden.Durante o debate de terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Portugal), Trump foi confrontado por Biden em relação à sua permissividade com a extrema-direita. Acabou a receber um apelo por parte do moderador, Chris Wallace, para condenar publicamente a extrema-direita. A resposta não podia ser mais típica do presidente dos EUA: não só não condenou como referiu um grupo em particular e atirou as culpas para a extrema-esquerda.Fundados em 2016 pelo ativista de extrema-direita canadiano-britânico Gavin McInnes, são um grupo anti-imigração, só de homens e com um historial de violência contra os opositpres de extrema-esquerda. Na apresentação que fez do grupo, o seu fundador referia que ansiavam por um tempo em que "as raparigas eram raparigas e os homens eram homens".O nome do grupo é uma referência a uma canção da versão musical do filme da Disney Aladino. A 'farda' do grupo é composta por pólos pretos e amarelos da marca Fred Perry e bonés vermelhos com o logo da campanha de 2016 de Donald Trump: "Make America Great Again".Estão referenciados pelo FBI como um grupo de ódio supramacista branco. Começaram por ser um pequeno clube informal com a missão de promover os valores brancos ocidentais e depressa passaram a uma organização mais estruturada, com regras contra a masturbação e com tatuagens obrigatórias do nome do grupo para se atingir determinados patamares de afiliação. Cada membro declara ser: "Um chauvinista ocidental que se recusa a desculpar-se por criar o mundo moderno."Apesar de rejeitarem os rótulos de supramacistas brancos, os seus membros são publicamente islamofóbicos e anti-semitas. A misogenia e a crença de que os valores do homem branco ocidental estão em risco fazem parte também da lista de valores que unem os seus membros. Tal como a oposição ao movimento Black Lives Matter, que lutra contra a violência polícial sobre a população negra.O número de elemento é desconhecido, mas acredita-se que podem chegar pelo menos às várias centenas, com representação por todos os EUA, mas também grupos no Reino Unido, canadá, Austrália e Noruega.As redes sociais baniram o grupo. Por isso, as reações às palavras de Trump chegaram por uma rede social alternativa, a Parler. Onde vários elementos destacados elogiaram Trump e afirmaram estar a apostos.