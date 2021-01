Covid-19: Itália regista 421 mortos e 12.715 infeções nas últimas 24 horas

A Itália registou 421 mortes nas últimas 24 horas e 12.715 casos de infeção por covid-19, contabilizando um total de 88.279 óbitos, de acordo com dados divulgados este sábado pelo Ministério da Saúde italiano.







REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Segundo a agência Efe, que cita os dados do Governo italiano, o número total de contágios no país, desde o início da pandemia (21 fevereiro) é de 2.541.783.Por outro lado, nas últimas 24 horas há o registo de 16.764 pacientes que se curaram, persistindo 463.352 casos ativos, dos quais 20.098 se encontram internados em hospitais e destes 2.218 em Unidades de Cuidados Intensivos.A região italiana com maior número de novos contágios é a Lombardia (norte), que também tem sido a mais afetada pela pandemia, seguindo-se a Campânia (sul), Emília Romana (norte) e Lácio (centro), onde se localiza a cidade de Roma, capital do país.A maioria das regiões italianas passaram na segunda-feira a ser consideradas zonas amarelas ou de baixo risco de contágio, devido à descida do número de casos da covid-19.Assim, todo o país irá reduzir as suas restrições ao mínimo, exceto as zonas de Apúlia, Sardenha, Sicília, Úmbria e a província Autónoma de Bolzano, que permanecerão como zonas laranjas.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.206.873 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.