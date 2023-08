Associação espanhola quer proibir uso de roupa em praias naturistas

A Federació Naturista-Nudista de Catalunya enviou uma carta ao governo da comunidade autónoma a pedir que, nas praias de naturistas, fosse proibida a utilização de qualquer tipo de roupa. O grupo diz estar a ser alvo de "discriminação" e pede ação da tutela e autoridades.







No texto, de acordo com o The Guardian , a federação lamenta que cada vez mais turistas frequentem o espaço vestidos apenas com o intuito de "ficar olhar" ou de tirar fotografias num local isolado. Dizem ainda que, muitas das imagens acabam por ir parar nas redes sociais e que não existe o cuidado de ver se algum nudista aparece nas mesmas.Os casos de assédio também têm vindo a crescer bem como os "comentários depreciativos e olhares desprezíveis", sendo as mulheres os principais alvos."Antigamente as pessoas chegavam a uma praia de nudismo e iam-se embora ou despiam-se. Agora acabam por ficar com o fato de banho. O que não percebem é que, como são muitos, acabam por nos incomodar. É uma falta de respeito" afirmou o presidente da federação espanhola, Seigmon Rovira, ao jornal inglês.Como medida, a iniciativa pede que o governo sinalize melhor as praias para nudistas e que aposte numa campanha de consciencialização pública mas, até ao momento, ainda não terão recebido qualquer resposta.