A ausência do partido de extrema-direita de dois debates televisivos e a mudança de sentido de voto de alguns habituais apoiantes do PP podem beneficiar Santiago Abascal.

As sondagens são claras: cerca de 40% dos eleitores espanhóis ainda estão indecisos sobre o sentido de voto nas eleições gerais de domingo, em Espanha, o que torna muito difícil fazer previsões sobre soluções de um governo com apoio parlamentar estável em Espanha – com a direita ou a esquerda na liderança.

Os números mais recentes diz m que o PSOE é o partido que mais votos vai obter domingo, com cerca de 30%, seguido pelo PP, com cerca de 20%, aparecendo os restantes maiores partidos nacionais num intervalo de entre 10% e 15%. Neste último intervalo entra o Vox, a mais recente sensação do movimento de extrema-direita que tem ganho força em toda a Europa. Ao ponto de, em Espanha, se questionar se os indecisos de direita podem cair para o lado do partido de Santiago Abascal.

Os últimos dias têm demonstrado o aumento de importância do Vox e a curiosidade que o partido causa cada vez mais – ao ponto de ser quase certo que será o primeiro partido de extrema-direita no parlamento espanhol desde 1982. Fundado em 2013, na "onda" que se espalhou também por França, Itália e Alemanha, o Vox procura distanciar-se da ideologia de Franco, mas as suas promessas incluem revogar leis que proíbem símbolos da época da ditadura, retirar poder aos governos regionais e acabar com a lei da violência de género.

Abascal esteve ausente de dois debates televisivos com os líderes de vários partidos, uma decisão justificada com o facto de o Vox não ter deputados. Mas a ausência pode ter sido um presente para o partido de extrema-direita. Porque há quem os queira ouvir e essa percentagem de votos não pode ser ignorada. "Este é um partido com mais de 10% [de votantes] e há pessoas interessadas no que o Vox diz. Então, perdemos mais do que ganhamos quando eles não estão nos debates", disse à Reuters Ignacio Jurado, professor de política na Universidade de York. O jornal de esquerda El Diario adiantou, também, que o PP, até agora líder da direita conservadora, procura perceber como estancar a perda de votos para a extrema-direita nas zonas rurais.

À ausência (forçada) nos debates e aos números das sondagens, junta-se outro dado que pode dar indicações: de acordo com um gráfico do Google Trends, segundo a Reuters, o Vox gerou mais de três vezes mais pesquisas do que qualquer outro partido político espanhol na semana passada. Investigador político, Jorse Fernandez-Albertos disse à agência de notícias que o Vox está a aproveitar o mesmo efeito inovador que levou, por exemplo, o Podemos aos 20% em 2015. "Embora não seja claro como devemos interpretar os números do Google Trends, a verdade é que é melhor ser popular e recém-chegado. E o Vox irá beneficiar disso de alguma maneira", sentenciou.

Esta sexta-feira, o candidato socialista e líder do PSOE, Pedro Sánchez, não escondeu a sua preocupação, numa entrevista ao El País: "é evidente que existe uma ameaça real e eu não posso ocultar algo que me parece que é importante que os espanhóis tomem conhecimento".