O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou esta terça-feira os democratas de protagonizarem o "maior abuso de poder da História" dos Estados Unidos, depois de terem lançado uma extensa investigação ao chefe de Estado. "Os democratas fazem obstrução de justiça", afirmou o presidente norte-americano, na rede social Twitter.





The greatest overreach in the history of our Country. The Dems are obstructing justice and will not get anything done. A big, fat, fishing expedition desperately in search of a crime, when in fact the real crime is what the Dems are doing, and have done!