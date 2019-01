Roger Stone está iniciado por outros crimes e foi detido na Flórida. Foi um dos principais conselheiros e estrategas de Donald Trump, o presidente dos EUA.

O ex-conselheiro de Donald Trump, Roger Stone - investigado por suspeitas de conluio com a Rússia no caso das eleições presidenciais nos EUA em 2016 - foi detido na Florida por suspeitas de manipulação de testemunhas e outros crimes.



Roger Stone foi um dos principais estrategas da equipa de Trump durante as eleições presidenciais de 2016.

O procurador Robert Mueller avança que Stone está indiciado por crimes de obstrução à justiça, manipulação de testemunhas e falsos depoimentos.

O antigo conselheiro de Trump vai ser presente a juiz esta sexta-feira. De acordo com a CNN, quando chegou à casa de Stone um agente disse: "FBI. Abra a porta", pedido a que Stone acedeu.



De acordo com o documento de Mueller, no verão de 2016 Stone falou com membros importantes da campanha de Trump acerca do WikiLeaks e "informação que poderia ter e que seria nocivo para a campanha de Clinton. Stone foi contactado pelos membros da campanha que questionaram sobre futuras divulgações da" Wikileaks, a que o documento se refere como "Organização 1".



Stone terá feito "vários testemunhos falsos" acerca das suas interações com a WikiLeaks, e "disse falsamente possuir registos que continham provas dessas interações", e "tentou persuadir uma testemunha a prestar informações falsas e a não revelar informações pertinentes sobre as investigações".