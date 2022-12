Honduras, um país refém dos gangues

Depois de El Salvador, as Honduras são o segundo país centro-americano a decretar o estado de emergência na tentativa de tentar conter os perigosos gangues de rua.

As Honduras entraram em estado de emergência, numa tentativa de acabar com a extorsão generalizada que tem sido feita por vários gangues existentes no país e que afetou vários setores da sociedade e levou dezenas de milhares de cidadãos a procurarem proteção nos Estados Unidos.