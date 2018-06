Esta quinta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, disse que as discussões preliminares para uma possível cimeira entre os líderes dos dois países estão "na direcção certa".

Apesar destas declarações, Mike Pompeo não se comprometeu com uma data para a eventual cimeira Inicialmente, a data avançada foi 12 de junho, em Singapura, mas essa meta foi inesperadamente anulada por Trump em reacção à "hostilidade" manifestada pela Coreia do Norte. Os contactos seriam posteriormente retomados e as negociações estão actualmente a prosseguir em várias frentes.