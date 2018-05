Para muitos, foi igualmente surpreendente Donald Trump concordar em realizar uma cimeira com o líder da Coreia do Norte, como o facto de tê-la cancelado umas semanas antes da data acordada. Foi na quinta-feira que Trump e a Casa Branca anunciaram, através de uma carta enviada ao governo de Pyongyang, que o presidente desistia da cimeira história marcada para dia 12 de Junho em Singapura. Isto no mesmo dia em que a Coreia do Norte aparentou dar um sinal de boa vontade com a destruição de túneis do principal local de testes nucleares do país em Punggye-ri.

Em termos práticos, que razões podem ter levado o presidente do EUA a desmarcar o seu primeiro encontro com Kim Jong-Un? Trump mencionou poucas na missiva emitida ontem – falou em clima de "hostilidade aberta" por parte do governo norte-coreano e como acredita que este não estava preparado para o encontro -, mas a tensão entre as duas nações tem crescido nos últimos meses, com a Casa Branca a declarar na quinta-feira que tem as forças armadas preparadas para qualquer eventualidade. Anos de diplomacia e hostilidade maioritariamente verbal aparentam ter valido pouco.

Oficialmente, a cimeira bilateral dos EUA e Coreia do Norte está cancelada, independentemente das últimas declarações do presidente: esta sexta-feira, Trump, citado pela Sky News, declarou que a cimeira ainda pode acontecer na data marcada. "Estamos em conversações com eles neste momento. E [a cimeira] pode até ser a 12 [de junho]. Gostaríamos que assim fosse", referiu.



Enquanto não se sabe se a cimeira poderá avançar novamente, leia as possíveis razões que levaram à sua anulação.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de maio de 2018





Declarações de John Bolton

No final do mês passado, John Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, sugeriu que o "modelo líbio" de desnuclearização poderia ser aplicado à Coreia do Norte durante uma entrevista à Fox News Sunday."Nós temos em mente o modelo líbio de 2003/2004", disse.

O conselheiro estava a referir-se à decisão do país africano de iniciar a desnuclearização depois de várias reuniões com membros do governo norte-americano. Sete anos depois, a Líbia viu-se confrontada com uma guerra civil que levou à morte do seu ditador, Muammar Gaddafi.

Um oficial do governo de Pyongyang classificou a acção dos EUA na Líbia como "uma táctica invasiva para desarmar o país". Outra figura do país afirmou que os comentários de Bolton eram indícios de "um movimento horrivelmente sinistro para impor ao digno país os destinos sofrido pela Líbia ou Iraque".

Também o primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye Gwan, afirmou que "o mundo sabe muito bem que o nosso país não é nem a Líbia nem o Iraque - que tiveram um destino infeliz. É absolutamente absurdo ousar comparar a Coreia do Norte, um Estado com armas nucleares, à Líbia, que estava no estágio inicial do desenvolvimento nuclear."

Declarações de Mike Pence

Também o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, avisou a Coreia do Norte que poderia acabar como a Líbia caso não consiga chegar a um acordo com Washington sobre o programa nuclear. As declarações foram prestadas durante uma entrevista à Fox News.

Quando confrontado com a ideia de que a comparação entre os dois países poderia ser vista como uma ameaça, ao que Pence respondeu simplesmente: "penso que seja mais um facto".

"Seria um grande erro de Kim Jong-un pensar que pode brincar com Donald Trump", garantiu ainda Mike Pence.



Tweets e acções de Donald Trump

Embora no início se tenha mostrado optimista com a cimeira, nas últimas semanas fontes da Casa Branca disseram à CNN que o presidente tinha consultado frequentemente conselheiros norte-americanos sobre se devia avançar com a cimeira ou não.

No Twitter, Trump avisou que a Coreia do Norte poderia ser "dizimada" se se recusasse a aceitar um acordo que promovesse a sua total desnuclearização e que poderia acontecer-lhe o mesmo que se passou com a Líbia e o Iraque caso recusasse.

Já no encontro em Washington com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, Trump disse aos jornalistas presentes na Casa Branca que havia a hipótese de o encontro "não se realizar". "Estamos a avançar. Logo vemos o que acontece", disse o presidente segundo a revista Times. "Se não resultar, talvez aconteça noutra ocasião".







China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de maio de 2018

Exercícios militares dos EUA-Coreia do Sul

Embora os exercícios militares na península da Coreia sejam sempre uma fonte de tensão diplomática, os últimos actos conjuntos dos EUA-Coreia do Sul provocaram a ira do governo norte-coreano. A Coreia do Norte definiu-os como "uma provocação militar intencional" e cancelou uma reunião com a Coreia do Sul.



A resposta da Coreia do Norte

Segundo a Reuters, fontes da Casa Branca contaram que as declarações da vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, Choe Son Hui, sobre o vice-presidente Mike Pence, foram a "gota de água": Choe definiu as observações de Pence como "desabridas e desavergonhadas" à agência KCNA na quinta-feira e acusou-o de ser "um político idiota". "Não posso reprimir a minha surpresa com comentários tão ignorantes e estúpidos que saem da boca do vice-presidente dos EUA", continuou. "Se nos vamos encontrar numa sala de reuniões ou num confronto nuclear depende inteiramente da decisão e do comportamento dos Estados Unidos."