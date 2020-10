Donald Trump e a mulher Melania infetados com Covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua mulher, Melania, testaram positivo à Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio chefe da Casa Branca, adiantando que ficará em quarentena.



"Vamos começar a nossa quarentena e o nosso processo de recuperação imediatamente. Vamos ultrapassar isto juntos", indicou no Twitter.



Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020





O presidente dos EUA terá sido infetado por uma conselheira que viajou consigo para o primeiro debate presidencial frente a Joe Biden para as eleições que se realizarão a 3 de novembro. Hope Hicks tinha testado positivo para o novo coronavírus esta quinta-feira.



Com 74 anos, Trump surge entre os grupos de risco da doença devido à idade e à sua obesidade.



O seu próximo debate presidencial contra Joe Biden está marcado para o próximo dia 15 de outubro.