Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, foi gravada enquanto se queixava à antiga assistente sobre o Natal e a situação das crianças migrantes separadas das famílias nos EUA.A conversa entre Trump e Stephanie Winston Wolkoff, que foi sua assistente até fevereiro de 2018, foi gravada em julho desse ano. Wolkoff lançou um livro este ano e a gravação foi transmitida no canal CNN."Estou a trabalhar como uma - no duro com coisas de Natal", queixou-se Melania. "Sabes, quem quer saber dessa m**** de coisas de Natal e decoração?" A primeira-dama lamentava as críticas dirigidas ao marido, presidente dos Estados Unidos, aquando das medidas contra a imigração ilegal que separaram crianças das suas famílias na fronteira entre este país e o México."Dizem que sou cúmplice. Que sou igual a ele. Que o apoio. Não digo o suficiente. Não faço o suficiente", lamentou Melania. "Eu digo que estou a trabalhar no planeamento do Natal, e eles disseram, 'Oh, e as crianças?' Que tinham sido separadas.""Onde é que estavam a dizer alguma coisa quando Obama fez o mesmo?", questiona a primeira-dama dos EUA.Segundo o The New York Times, Melania Trump também questiona se as mães e crianças que alegam ter sido vítimas de violência nos seus países de origem estavam mesmo a mentir aos guardas fronteiriços. "Muitas mães e filhos são ensinados a fazê-lo. Chegam e dizem algo do género, 'Oh, vamos ser mortos por um membro de um gangue, vamos ser, tu sabes, é tão perigoso.' Para lhes permitirem ficar aqui."Melania defende ainda que as famílias, muitas vindas de vários países da América Central, podiam ter ficado no México. "São ensinadas por outras pessoas sobre o que dizer para vir para cá e para, sabem, deixarem-nos ficar cá. Porque podiam facilmente ficar no México, mas não queriam ficar no México porque o México não toma conta deles como os EUA."