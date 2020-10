Trump é o “maior propagador individual” de desinformação sobre a Covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, é o "maior propagador individual" de desinformação, teorias da conspiração e notícias falsas sobre a Covid-19, a doença para a qual anunciou esta sexta-feira ter testado positivo.

Esta é a conclusão de um estudo realizado por investigadores da Universidade de Cornell, que analisaram 38 milhões de notícias sobre a pandemia do novo coronavírus em meios de comunicação de língua inglesa.

No total, 38% de todas as notícias falsas pertenciam ao presidente norte-americano – o que faz de Trump maior responsável individual pela infodemia – desinformações relacionadas com a pandemia da Covid-19. O estudo foi publicado esta quinta-feira, mas divulgado antecipadamente no New York Times.

"A maior supresa deste estudo foi o presidente dos Estados Unidos ser o maior propagador de desinformação. É preocupante e existem grandes implicações na saúde pública", aponta ao jornal norte-americano Sarah Evanega, a autora principal do estudo.

O estudo caracterizou 11 diferentes tópicos de desinformação, incluindo teorias da conspiração – como a de que sugeria que a pandemia teria sido fabricada por Democratas nos EUA para coincidir com o julgamento de impeachment de Donald Trump ou outra que ligava a origem do surto a sopa de morcego.

No entanto, o maior tópico de informação falsa sobre a Covid-19 envolveu "curas milagrosas". Desde o início da pandemia, Trump promoveu a utilização de medicamentos contra a malária (hidroxicloroquina) como potenciais tratamentos contra a Covid-19 – mesmo quando estes provaram não ter qualquer efeito com o novo coronavírus.

Ao todo, entre os 38 milhões de artigos publicados entre 1 de janeiro e 26 de maio, mais de 1,1 milhões continham desinformação – e mais de 400 mil estavam diretamente ou indiretamente relacionados com Trump.

Entre estes estão mais de 295 mil artigos relacionados com "curas milagrosas" que Trump promoveu. Já depois do estudo, o presidente dos EUA chegou a sugerir ingerir lixívia para curar a Covid-19, por exemplo.