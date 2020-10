Trump contra mudanças nas regras dos debates

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

Trump vs. Biden: Ruído O "debate" entre Joe Biden, o pretendente, e Donald Trump, o incumbente, fica para a história dos momentos mais penosos da vida política americana. Para além de interrupções contínuas e insultos repetidos aos próprios e à suas famílias, não houve muito mais. "Palhaço" terá sido a palavra mais moderada.

O primeiro debate da campanha presidencial dos EUA foi na madrugada de quarta-feira, mas continua a dar que falar. Em causa a quebra das regras, especialmente, por parte do presidente Donald Trump, que falou por cima do seu adversário Joe Biden e até do moderador, Chris Wallace.Este comportamento levou a comissão de debates presidenciais a anunciar que ia mudar as regras para os próximos debates, no sentido de controlar o comportamento indisciplinado. Mas, Donald Trump, cuja campanha tinha aceitado as primeiras regras, admitiu esta quinta-feira que pode não aceitar as mudanças agora anunciadas. O próximo debate entre os dois candidatos à casa Branca está marcado para 15 de outubro, em Miami.Ainda não se conhecem as regras concretas que a comissão vai propor. No entanto, especulou-se que poderia incluir um botão silenciador para limitar as interrupções que marcaram o primeiro de três debates antes das eleições de 3 de novembro.Num tweet, Donald Trump reagiu ao anúncio de mudanças nas regras: "Porque permitiria que a comissão de debates mude as regras para o segundo e o terceiro debates quando ganhei facilmente da última vez?"Donald Trump não diz se recusa participar nos debates se as regras forem alteradas, mas este comentário deixa antever que, pelo menos, não ficará satisfeito com mudanças.Ambas as campanhas concordaram com as regras do debate de terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Portugal), que previa seis secções de 15 minutos em que cada candidato tinha dois minutos para responder a uma pergunta e depois o restante tempo de cada secção era para debate livre.O primeiro frente a frente de 90 minutos gerou críticas generalizadas a Trump, mas também a Biden. O presidente republicano intimidou Biden repetidamente e questionou sua inteligência, enquanto o candidato democrata chamava Trump de racista, mentiroso, palhaço e o pior presidente de todos os tempos.Apesar de Biden estar à frente nas sondagens nacionais, estas mostram também que os dois candidatos estão ombro a ombro em vários estados que podem determinar o vencedor das eleições de 3 de novembro.Mais de 2 milhões de eleitores já votaram. Uma onda de votos antecipados e por correspondência é esperada este ano devido à pandemia do coronavírus.