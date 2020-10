Vice-presidente de Trump testa negativo à Covid-19. Biden vai ser testado ainda hoje

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, testou negativo para a Covid-19, depois do resultado positivo de Donald Trump. De acordo com o seu porta-voz, a sua mulher, Karen Pence, também não está infetada pelo novo coronavírus.

"O vice-presidente Pence continua de boa saúde e deseja o melhor à família Trump na sua recuperação", indicou no Twitter o porta-voz de Pence, Devin O’Malley.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.