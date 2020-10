Donald e Melania Trump "estão bem" e "planeiam permanecer na Casa Branca" durante o período de quarentena. Esta foi a garantia do médico do presidente dos EUA, Sean P. Conley, através de comunicado da Casa Branca citado pela CNN, em que adiantou que acredita que Trump vai continuar a exercer as suas funções sem interrupções.





"Estamos a sentir-nos bem e adiei todos os próximos eventos. Por favor, certifiquem-se de que estão seguros e

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.