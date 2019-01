Presidente do Brasil diz esperar que os "negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo".

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou, esta segunda-feira, que vai apresentar as propostas do executivo para o setor do agronegócio durante o encontro de Davos, Suíça, que decorre esta semana.



Naquela que será a primeira presença num encontro internacional desde que tomou posse, Jair Bolsonaro disse, em conferência de imprensa, esperar que os "negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo".



"Queremos mostrar que o Brasil está a tomar medidas para que o mundo restabeleça a confiança no nosso país, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos. E em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. Queremos ampliar esse tipo de comércio", declarou o chefe de Estado brasileiro.



Questionado sobre o discurso que fará, perante os líderes mundiais, na abertura do fórum económico na terça-feira, Bolsonaro disse que será um discurso "curto, objetivo e claro".



"Será um discurso muito curto, objetivo, claro, tocando nesses pontos que eu falei aqui. Foi feito e corrigido por vários ministros, para que o recado seja o mais amplo possível, sobre o novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder", afirmou o ex-capitão do Exército que tomou posse no passado dia 01 de janeiro.



Na chegada a Davos, na Suíça, Bolsonaro abordou ainda a questão da Venezuela, declarando que espera o Governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, "mude rapidamente".



Além de Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira presente em Davos é composta por Sérgio Moro, responsável pela pasta da Justiça, por Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores), Paulo Guedes, ministro da Economia, Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente, também faz parte da comitiva.



Este é o primeiro compromisso internacional do atual chefe de Estado brasileiro, na 49.ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, onde apresentará a sua agenda liberal para a economia.