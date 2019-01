"Àqueles que não reconhecerem a legitimidade das instituições venezuelanas daremos uma resposta proporcional e oportunda. Aturaremos com muita firmeza porque a Venezuela respeita-se, seja a quem for no mundo". O alerta do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, parece não estar a causar efeito perante a comunidade internacional que, todos os dias, isola mais o chefe de estado venezuelano, apesar de este iniciar esta quinta-feira um segundo mandato no palácio presidencial de Miraflores.

Internamente, a vida de Maduro não é fácil há muito tempo. O sucessor de Hugo Chávez foi reeleito para um novo mandato presidencial nas eleições realizadas em 20 de maio do ano passado, com 67% dos votos, mas no dia seguinte a oposição questionou os resultados e apresentou provas de irregularidades no ato eleitoral. Controlado pela oposição, o parlamento considerou ilegítimo o novo mandato, obrigando Maduro a fazer a cerimónia de tomada de posse perante o Supremo Tribunal de Justiça. "Reafirmamos a ilegitimidade de Nicolas Maduro. (…) A partir de 10 de janeiro, ele estará a usurpar a presidência: assim, o parlamento é a única representação legítima do povo", afirmou o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que lidera o órgão a quem o chefe de estado tirou poder, num decreto de 2017.

O governo dos EUA já se solidarizou com o parlamento venezuelano, afirmando, no passado sábado, que é a única instituição no país a quem reconhece legitimidade democrática. Outra das reações mais fortes veio do chamado Grupo de Lima, composto por 14 países das Américas – e é na "vizinhança" que Maduro enfrente alguns dos maiores inimigos. Liderados pelo presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, todos os países do grupo, com exceção do México, avançaram para o não reconhecimento da regime venezuelano. A declaração incluiu sanções económicas, listas de personas non gratas e a suspensão da cooperação militar. Este último ponto parece ser uma tentativa de pressionar o exército Venezuela a abandonar o comandante supremo das forças armadas, o presidente Maduro.

A realidade política do Grupo de Lima mudou recentemente, com a chegada ao poder de vários presidentes de direita, como Iván Duque, na Colômbia, Sebastián Piñera, no Chile, e Mauricio Macri, na Argentina. A pressão junto dos militares pode demonstrar que estes países preferem uma mudança com início dentro das fronteiras venezuelanas, em vez de uma alteração imposta além-fronteiras.

Nicolas Maduro respondeu à declaração do Grupo de Lima, rejeitando todas as críticas de falta de legitimidade, e acusando o parlamento da Venezuela de falta de patriotismo, dizendo que os críticos do seu Governo incorrem no "crime de traição à pátria".



Portugal à espera da UE

Também a União Europeia reiterou o pedido para a realização de novas eleições presidenciais por não reconhecer o resultado do escrutínio que reconduziu Maduro, considerando que as eleições "não foram livres nem credíveis". A porta-voz da Comissão Europeia para a política externa, Maja Kocijancic, apelou "ainda à libertação dos presos políticos, ao respeito pelo Estado de direito, os direitos humanos e as liberdades fundamentais"

Em novembro passado, a União Europeia prolongou as sanções a Caracas por mais um ano, embargando a venda de armas e de todo o material que possa servir ao governo de Maduro para reprimir a oposição interna.