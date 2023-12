Ciberataque deixou milhões de ucranianos sem internet

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A maior operadora de rede móvel ucraniana, a Kyivstar, está em baixo na sequência de um ciberataque "sem precedentes", mas deve voltar a estar operacional ainda esta quarta-feira.







A Kyivstar, que tem mais de 24 milhões de clientes móveis e fornece internet a mais de um milhão de pessoas, viu os seus serviços ir abaixo bem como algumas das suas infraestruturas a serem destruídas e sistemas de alerta a serem sabotados em várias regiões. Este foi considerado o maior ciberataque contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. No entanto, a empresa espera que alguns serviços voltem a estar disponíveis já esta quarta-feira, avança o diretor da empresa Oleksandr Komarov.Komarov acrescentou ainda que a empresa enfrentou obstáculos que impediram que o trabalho de restauração avançasse mais rapidamente.Numa publicação da Kyivstar no Facebook, a empresa reitera que os dados pessoais dos clientes não foram comprometidos por este ataque e que os sistemas que os armazenavam não foram danificados.O grupo de hackers russo Killnet assumiu na terça-feira a responsabilidade pelo ataque num comunicado publicado no seu canal do Telegram. A agência de inteligência ucraniana SBU disse à Reuters que estava a investigar a possibilidade de os serviços de segurança russos estarem por trás do ataque. Moscovo não comentou as acusações.