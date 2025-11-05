Sábado – Pense por si

Mundo

Democratas vencem várias disputas eleitorais nos Estados Unidos

Lusa 07:25
As mais lidas

Se vários líderes democratas comemoraram os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o Presidente norte-americano foi também rápido a responder aos resultados na noite de terça-feira através das redes sociais.

Os eleitores em várias disputas eleitorais nos Estados Unidos apoiaram os democratas, incluindo nas corridas para presidente da Câmara de Nova Iorque e governador em Nova Jérsia e Virgínia (leste), rejeitando o apoio do Presidente Donald Trump aos candidatos republicanos.

Democratas comemoram vitórias eleitorais nos Estados Unidos, após Trump reagir nas redes sociais
Democratas comemoram vitórias eleitorais nos Estados Unidos, após Trump reagir nas redes sociais AP Photo/Jae C. Hong

Se vários líderes democratas comemoraram os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o Presidente norte-americano foi também rápido a responder aos resultados na noite de terça-feira através das redes sociais.

“TRUMP NÃO ESTAVA NO BOLETIM DE VOTO” e a paralisação do governo federal provocada pelo impasse nas negociações sobre o Orçamento, “FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE”, argumentou o chefe de Estado numa postagem telegráfica, escrita em maiúsculas, na rede social que detém, a Truth Social.

Zohran Mamdani foi eleito presidente da câmara de Nova Iorque, coroando uma ascensão impressionante para o legislador estadual de 34 anos, que se torna o presidente da câmara mais liberal da 'Big Apple' em várias gerações.

Numa vitória para a ala progressista do Partido Democrata, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, e grava o nome na história como o primeiro presidente de câmara muçulmano da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido em África.

Mamdani será também o presidente da câmara mais jovem da maior cidade dos Estados Unidos em mais de um século quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, afirmou através da rede social X que está ansiosa por trabalhar com Mamdani “para tornar a (…) cidade mais acessível e habitável”, parabenizando-o ainda por vencer “uma das eleições com maior participação eleitoral da história da cidade”.

Mais de dois milhões de nova-iorquinos votaram na disputa, a maior participação eleitoral numa corrida para mayor em mais de 50 anos, de acordo com o Conselho Eleitoral da cidade.

Com cerca de 90% dos votos contabilizados, Mamdani mantinha uma vantagem de aproximadamente nove pontos percentuais sobre Cuomo.

A improvável ascensão de Mamdani dá credibilidade aos democratas, que têm instado o partido a abraçar candidatos mais progressistas e de esquerda, em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram o partido.

Na Virgínia, onde persiste uma concentração de funcionários federais afetados pelo encerramento de serviços por parte da Administração e por despedimentos em larga escala entre os funcionários federais, os eleitores mudaram o inquilino da mansão do governador, escolhendo a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.

Já em Nova Jérsia, onde Trump apoiou o candidato republicano Jack Ciattarelli, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill.

Sherrill, ex-piloto de helicóptero da Marinha e membro do Congresso por quatro mandatos, caracterizou a vitória como um referendo sobre o Presidente republicano e algumas das suas políticas — desde a saúde à imigração e à economia.

“Aqui em Nova Jérsia estamos determinados a lutar por um futuro diferente para os nossos filhos”, afirmou Sherrill aos apoiantes que se reuniram para celebrar a sua vitória.

“Vemos claramente como a liberdade é importante. Sabemos que ninguém no nosso grande estado está seguro quando os nossos vizinhos são alvo de ataques, ignorando a lei e a Constituição”, acrescentou a futura governadora, que subiu a um palco acompanhada pelo marido e pelos filhos.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Constituição Eleições Governo Estados Unidos Nova Iorque Nova Jérsia Donald Trump Virgínia Andrew Cuomo Partido Democrata Kathy Hochul Abigail Spanberger Jack Ciattarelli
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Democratas vencem várias disputas eleitorais nos Estados Unidos