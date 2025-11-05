Califórnia aprova medida que pode reforçar democratas no parlamento dos EUA

Através da redistribuição das fronteiras de cada distrito de votação, os democratas esperam conseguir eleger mais congressistas nas intercalares de 2026 e assim anular uma medida semelhante no Texas, tomada após instruções de Trump.

Os habitantes do estado da Califórnia aprovaram uma medida para redesenhar temporariamente os distritos eleitorais, que poderá dar mais cinco lugares aos democratas no parlamento dos Estados Unidos, incluindo o do lusodescendente republicano David Valadão.



Alvin A.H. Jornada/San Francisco Chronicle via AP

Na terça-feira, nos primeiros minutos após o fecho das urnas e com milhões de boletins entregues antecipadamente por correspondência, o “Sim” foi dado como vencedor pela agência de notícias Associated Press com 64,7% dos votos, contra 35,3% do “Não”.

“As pessoas esperaram três horas em filas para votar, para enviar uma mensagem a Donald Trump: sem coroas, sem tronos, sem reis”, disse aos jornalistas o governador Gavin Newsom, que apresentou a proposta, conhecida como Proposição 50.

“É isso que esta vitória representa, uma vitória para o povo da Califórnia e dos Estados Unidos da América”, acrescentou Newsom, na terça-feira à noite, em Sacramento, capital estadual.

A medida, oficialmente denominada 'Election Rigging Response Act' ('Lei de Resposta à Fraude Eleitoral'), foi defendida por nomes ilustres do partido democrata, como Barack Obama, e promovida como uma forma de travar a agenda do Presidente norte-mericano Donald Trump.

Através da redistribuição das fronteiras de cada distrito de votação, os democratas esperam conseguir eleger mais congressistas nas intercalares de 2026 e assim anular uma medida semelhante no Texas, tomada após instruções de Trump.

Um dos assentos que pode virar de republicano para democrata em resultado da aprovação da medida é o do representado pelo lusodescendente David Valadão, o distrito 22 no vale central da Califórnia. Na eleição de 2024, Valadão venceu com 53,4% dos votos contra 46,6% do opositor Rudy Salas.

Os outros lugares em causa são os dos republicanos Doug LaMalfa, Kevin Kiley, Ken Calvert e Darrell Issa.

Os apoiantes e opositores da Proposição gastaram mais de 150 milhões de dólares (130,5 milhões de euros) em anúncios de campanha, com Gavin Newsom a fazer uma aposta pessoal na vitória.

A aprovação da medida é vista como um primeiro passo na possível ascensão do democrata a candidato presidencial em 2028.

A vitória na Califórnia alinhou-se com as outras vitórias democratas no país, em várias eleições importantes que decorreram nas duas costas, incluindo Virgínia, Nova Jersey e Nova Iorque.

“Que noite para o partido democrata”, congratulou-se Gavin Newsom. “Um partido que está em ascensão”, defendeu.