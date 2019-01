A maioria democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira duas medidas para terminar com o impasse sobre o encerramento parcial de serviços do Governo federal norte-americano que dura há 13 dias.

No começo dos trabalhos do 116.º Congresso dos EUA, a Câmara aprovou dois documentos de financiamento temporário que reabririam os serviços afetados, com fundos para o controlo fronteiriço, mas que não inclui o financiamento para a construção do muro entre o México e os Estados Unidos.

Por essa razão, os documentos não deverão ser aprovados quando subirem ao Senado, controlado pelos republicanos.