Menino de 11 anos encontrado vivo três dias após sismos na Venezuela

Já passaram mais de 72 horas após dois grandes sismos que causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos.

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Um rapaz de 11 anos foi resgatado com vida dos escombros em Caraballeda, no norte da Venezuela, três dias depois dos devastadores sismos que atingiram a região, anunciou a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.



Sismo na Venezuela AP Photo/Javier Campos

"Há poucos minutos, um rapaz de 11 anos foi resgatado com vida em Caraballeda. Neste momento, cada vida é uma fonte de esperança para a Venezuela", escreveu Rodríguez na rede social X, numa mensagem acompanhada de um vídeo do resgate da criança.

O tempo está a esgotar-se para encontrar sobreviventes, mais de 72 horas após dois grandes sismos, na quarta-feira, que causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Pelo menos 17 países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

"Em princípio, os corpos já não têm vida, mas graças a Deus, às vezes conseguimos encontrar sobreviventes", disse um socorrista de El Salvador em Playa Grande, em La Guaira, uma cidade costeira perto de Caracas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estimou no sábado que quase sete milhões de pessoas foram afetadas pelos dois sismos.

Os danos causados estão estimados em quase sete mil milhões de dólares (seis mil milhões de euros), ou 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo a avaliação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Em Genebra, o responsável pela ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, disse à agência de notícias France-Presse que mais de 50 mil pessoas estavam desaparecidas. O número de mortos deverá, por isso, "aumentar consideravelmente", no contexto de "uma operação de resgate extremamente complexa", acrescentou.

Uma pista do aeroporto de Caracas foi reaberta e está a receber aviões vindos dos Estados Unidos com ajuda humanitária, anunciou um alto funcionário norte-americano no sábado.

Entre os mortos, há pelo menos 48 portugueses e lusodescendentes, e outros 83 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.