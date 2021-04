UE vai comprar mais 1.800 milhões de vacinas à Pfizer

A União Europeia (UE) fechou um acordo com a Pfizer e BioNTech para a aquisição de até 1,8 mil milhões de doses da vacina contra a covid-19, naquele que é o maior contrato de encomenda de vacinas a nível mundial, disse uma fonte oficial comunitária à Reuters.





Glad to visit @Pfizer's Puurs site.



Thanks to strong, reliable partners like @Pfizer and @BioNTech_Group, vaccination in the EU is speeding up.



I'm confident we will have enough doses to vaccinate 70% of all EU adults already in July. https://t.co/m5sLiQwSo0