O que se passa na Índia, onde foi quebrado o recorde mundial de casos de covid?

A Índia registou um novo máximo mundial de infetados num só dia com o novo coronavírus ao identificar mais de 314 mil casos nas últimas 24 horas. Tendo registado também 2.104 mortos.







O segundo país mais populoso do mundo, com quase 1,4 mil milhões de habitantes, enfrenta uma segunda vaga da infeção sem precendentes. Cada vez mais pessoas doentes procuram respostas de um sistema de cuidados de saúde frágil, com falta de camas hospitalares e oxigénio.Os números elevados dos últimos dias elevaram o total para 15,9 milhões de casos na Índia desde que a pandemia começou. Sendo ultrapassado apenas pelos EUA, que contam com 31,9 milhões de casos.O total de mortes na Índia subiu para 184.657, disse o Ministério da Saúde.Muitos hospitais estão a reportar uma escassez crítica de camas e medicamentos e a funcionar com níveis perigosamente baixos de oxigénio.O Tribunal Superior de Nova Deli ordenou na quarta-feira que o Governo desviasse o oxigénio do uso industrial para os hospitais, para salvar a vida das pessoas, criticando a atuação do governo central nesta crise. "Implorar, pedir emprestado ou roubar, é uma emergência nacional", disseram os juízes em resposta a uma petição de um hospital de Nova Deli que solicitou a sua intervenção.Para responder aos números elevados de casos, as autoridades do estado mais afetado - Maharashtra - anunciaram uma série de medidas adicionais a começar na tarde desta quinta-feira. Desde 14 de abril que está implementado um confinamento parcial.Este é o estado mais rico da Índia, onde fica o seu centro tecnológico: a cidade de Mumbai. Tem sido também um dos centros da epidemia, com mais casos e mortes que a média nacional. Até ao momento foram registadas 180 mil mortes na Índia, 67.468 só no estado de Maharashtra.Parece que uma combinação de fatores levaram a estes números catastróficos, num país que até está a produzir vacinas contra a covid-19. Desde o mês passado que se registou um relaxar das restrições, milhões de pessoas participaram num festival hindu e novas variantes do vírus, incluíndo uma "dupla mutante".Comícios eleitorais, incluindo alguns levados a cabo pelo próprio primeiro-ministro Narendra Modi, também estão ligados a surtos no estado de Bengala Oeste. Os eleitores votam esta quinta-feira na sexta fase de eleições, vontando a sair à rua em grande número.Apesar de país produtor, a Índia apenas administrou 130 milhões de doses, apenas a profissionais de saúde, funcionários da primeira linha e população acima dos 45 anos com comorbilidades. A partir de 1 de maio a vacinação vai estender-se a todas as pessoas com mais de 18 anos.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).Com Lusa