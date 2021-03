Detetada variante 'mutante duplo' do coronavírus na Índia

Uma nova variante da covid-19, descrita pelos especialistas como "double mutant" (mutante duplo), foi descoberta no estado de Maharashtra, uma das zonas indianas mais afetadas pela pandemia e cuja capital, Mumbai, é o centro financeiro do país.



A variante foi identificada no dia em que a Índia registou o número mais elevado de novos casos do novo coronavírus deste ano - 58.735, comparado com 47.262 no dia anterior.



A designação prende-se com o facto de a nova variante mostrar características de duas mutações previamente identificadas em outras variantes do vírus. "São duas mutações na proteína S, que se liga ao recetor das células humanas através do qual o vírus entra e se replica", explica Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.