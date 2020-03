Covid-19: Dinamarca fecha fronteiras aos estrangeiros

A chefe do governo dinamarquês, Mette Frederiksen, anunciou esta sexta-feira o encerramento do país aos estrangeiros a partir das 12h00 de sábado (11h00 em Lisboa), para procurar diminuir a progressão da pandemia provocada pelo novo coronavírus "Todos os turistas e estrangeiros que não possam provar que têm uma razão válida para virem à Dinamarca não serão autorizados a entrar", declarou Mette Frederiksen, durante uma conferência de imprensa.A chefe do Governo especificou que a circulação de bens não estava em causa e que os dinamarqueses serão sempre autorizados a entrarem no reino.O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde ( OMS ) a declarar a doença como pandemia.O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.A OMS declarou hoje que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou 250 novas mortes, um recorde em 24 horas, e que regista 1.266 vítimas fatais.O número de infetados em Itália, onde foi decretada quarentena em todas as regiões, é agora superior a 17.600, cerca de 2.500 mais do que na quinta-feira e praticamente metade dos quase 35 mil casos confirmados na Europa, onde se registaram perto de 1.500 mortos.Até à meia-noite de quinta-feira (16:00 horas em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu para 3.176, após terem sido contabilizadas mais sete vítimas fatais. No total, o país soma 80.813 infetados.Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.