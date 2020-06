Covid-19: Cabo Verde adia para agosto retoma dos voos internacionais

O Governo cabo-verdiano decidiu adiar para agosto a retoma dos voos internacionais no arquipélago, inicialmente prevista para julho, alegando o recrudescimento dos casos de covid-19 na Europa, nomeadamente em Portugal, disse à Lusa o ministro do Turismo.

"O que se fez foi a avaliação daquilo que está a acontecer na Europa, designadamente em Portugal que é o nosso principal parceiro, com o recrudescimento dos casos na última semana, nomeadamente na zona metropolitana de Lisboa, e também com algum aumento de casos nas ilhas", afirmou o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos.

Desde 19 de março que Cabo Verde suspendeu todas as ligações aéreas internacionais para conter a propagação da pandemia de covid-19, permitindo apenas voos de repatriamento.

O plano de desconfinamento, iniciado em junho após dois meses de estado de emergência, previa a retoma dos voos no próximo mês e a Cabo Verde Airlines tinha já anunciado que previa retomar as ligações aéreas em 01 de julho, com um voo para Paris (França)

"Perante as avaliações que vamos fazendo diariamente e mediante o parecer do Ministério da Saúde, acabamos por adiar a reabertura dos voos internacionais para agosto. Achamos que é a decisão mais correta porque a saúde dos cabo-verdianos é o mais importante", defendeu Carlos Santos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.540 pessoas das 39.737 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Cabo Verde registou até agora 984 casos de infeção pelo novo coronavírus e oito mortos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.